Straße drei Wochen gesperrt Eisenbahnbrücke über der Justus-von-Liebig-Straße wird abgerissen

Die alte Eisenbahnbrücke diente ursprünglich als Güterverkehrsverbindung zwischen der damaligen Vorgebirgsbahn und dem Netz der Deutschen Bahn. Sie wurde im Zuge der Verbreiterung der Justus-von-Liebig-Straße im Jahr 1975 durch die Stadt Bonn gebaut. Danach übergab sie das Bauwerk an die Köln-Bonner Eisenbahn, die damals die Strecke betrieb und deren Rechtsnachfolger die HGK ist. Bereits 1984 wurde der Eisenbahnverkehr über die Brücke eingestellt. Seitdem wird das auf der Brücke liegende Anschlussgleis nicht mehr genutzt, endet in einer Wohnsiedlung und ist auch nicht an das Stadtbahnnetz angebunden.