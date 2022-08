Brandursache noch unbekannt : Zimmer in Asylunterkunft in Bonn-Dransdorf ausgebrannt

Das ausgebrannte Zimmer in dem Containerbau auf der Gerhart-Hartmann-Straße in Bonn-Dransdorf. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am frühen Montagmorgen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn nach Bonn-Dransdorf ausrücken. In einer Asylunterkunft stand ein Zimmer in Flammen. Die Polizei ermittelt.



Am frühen Montagmorgen gegen 5.50 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn zu einem Einsatz nach Bonn-Dransdorf aus. Es wurde ein Feuer auf der Gerhart-Hartmann-Straße gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr stand ein Zimmer im zweiten Obergeschoss einer Asylunterkunft in Flammen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohneinrichtung bereits geräumt. Das Feuer konnte von den insgesamt 25 Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Das brennende Zimmer war nach Angaben der Feuerwehr zwar bewohnt, der Bewohner war zum Zeitpunkt des Feuers aber nicht da.