Sechsteilige Serie : Dreharbeiten für neuen Politthriller in Bonn haben begonnen

Bonn In Bonn haben die Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Serie begonnen. Die Handlung des Politthrillers mit dem Titel „Bonn“ spielt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Stadt Bonn wird Schauplatz für die Dreharbeiten eines Politthrillers: Am 14. Juni 2021 ist in Nordrhein-Westfalen der Dreh zur neuen Serie "Bonn" angelaufen, die in sechs Teilen erscheinen soll. Die Film- und Medienstiftung NRW fördert die WDR-Serie mit 900.000 Euro. Das ist die höchste Einzelsumme, die die Stiftung im vergangenen Jahr vergeben hat. Die Produktionsfirma ist Odeon Fiction aus München.

Die Handlung spielt laut Medienstiftung NRW in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht um den Aufstieg der noch jungen Bundesrepublik zwischen dem Terror eines Weltkrieges und der Rückkehr in die Normalität inmitten der Auseinandersetzung zweier rivalisierender Geheimdienste. Außerdem geht es um die Geschichte einer jungen Frau, die sich ihren Platz in einer von Männern dominierten Gesellschaft erkämpft, und ihre Familiengeschichte, die im Rheinland und in der damaligen bundesdeutschen Hauptstadt spielt. Nach dem Drehstart in Tschechien arbeitet das Produktionsteam jetzt in NRW. Drehorte sind unter anderem Bonn, Köln, Euskirchen, Bad Godesberg und Leutesdorf. "Bonn" soll 2022 zur Primetime im Ersten und vorab in der ARD-Mediathek zu sehen sein.