Unfall in Dransdorf Drei Autos stoßen auf der Siemensstraße in Bonn zusammen

In Bonn sind am Montagnachmittag drei Autos kollidiert. Gegen 16.20 Uhr waren drei Fahrzeuge auf der Siemensstraße in Richtung Dransdorf unterwegs, als die Fahrerin des letzten Autos aus noch ungeklärter Ursache auf die beiden vorausfahrenden Wagen auffuhr, teilte die Polizei mit.