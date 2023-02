Polizei sucht Zeugen : Drei Einbrüche an Karnevalssonntag in Bonn-Röttgen

An Karnevalssonntag wurde in Bonn-Röttgen gleich dreimal eingebrochen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bonn Gleich dreimal sind bisher Unbekannte am Karnevalssonntag in Wohnhäuser in Bonn-Röttgen eingebrochen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.



Von Chantal Dötsch

Am Karnevalssonntag hat die Polizei in Bonn-Röttgen über den Tag verteilt drei Einbruchsdelikte verzeichnet. Die erste Tat ereignete sich im Zeitfenster von 14.30 bis 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Im Jagdfeld“. Laut Polizeipressestelle seien bisher Unbekannte über das Grundstück an die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gelangt, die sie gewaltsam aufhebelten. Sie verschafften sich so Zutritt zu den Zimmern, entwendeten nach bisherigem Stand allerdings nichts.

Die gleiche Vorgehensweise stellten die Beamten auch bei einem zweiten Einbruch zwischen 13 und 21.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße „Auf dem Rabenplatz“ fest. Hier entwendeten die Täter Schmuck mit noch unbekanntem Wert.

Alarmanlage verhinderte weiteren Einbruch

Einen weiteren mutmaßlichen Einbruchsversuch verübten Unbekannte gegen 19.30 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Kottenforst“. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, was jedoch die Alarmanlage auslöste. Dies schreckte die Einbrecher vermutlich von ihrem Vorhaben ab.

Ob es sich bei allen Taten um die selben Täter handelte oder es einen Zusammenhang zwischen den Delikten gibt, ist derzeit noch unklar, da sich die Täter immer unerkannt von den Tatorten entfernen konnten.