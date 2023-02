Verdacht auf Kokainhandel : Drei Männer nach Razzia in Bonn weiter in Gewahrsam

Foto: Nicolas Ottersbach 12 Bilder Bilder vom Großeinsatz der Polizei in Bonn

Update Bonn Bei einer Razzia in Bonn hat die Polizei am Donnerstagabend mehrere Objekte durchsucht und Personen festgenommen. Drei von ihnen sind am Freitag weiter in Gewahrsam.



Am frühen Donnerstagabend gab es im Bonner Stadtgebiet mehrere Razzien der Polizei. Die Beamten dabei zeitgleich vor und nahmen mehrere Personen fest. Insgesamt zehn Objekte durchsuchte die Polizei in der Bonner Nordstadt, in den Stadtteilen Castell, Tannenbusch und Bad Godesberg sowie in Königswinter. Grund dafür war laut Polizei der Verdacht auf einen dauerhaften und gewerbsmäßigen Kokainhandel.

Von zwölf Personen nahmen die Beamten die Identitäten auf. Die drei vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 26, 40 und 46 Jahren, die mit weiteren Mittätern einen dauerhaften und gewerbsmäßigen Kokainhandel betrieben haben sollen, befinden sich am Freitag weiter im Polizeigewahrsam, teilte die Polizei mit. Sie sollen noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein ebenfalls vorläufig festgenommener 48-Jähriger, der am Donnerstag mit dem 40-Jährigen unterwegs war, wurde am Freitagmorgen entlassen. Ein 30-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau wurden wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes festgenommen. Die wurden nach Rücksprache mit dem Ausländeramt ebenfalls wieder entlassen.

Neben rund 750 Gramm Kokain und etwa 84.000 Euro mutmaßlichem Dealgeld stellte die Polizei nach eigenen Angaben sechs illegale Spielautomaten sowie mehrere beweiserhebliche Mobiltelefone, Computer und einen hochwertigen SUV sicher.

Die Einsatzkräfte schlugen unter anderem auf der Theaterstraße und auf der Bornheimer Straße zu. Dafür sperrte die Polizei die Einsatzorte ab.

