Tipps zum Schutz gegen die Täter Taschendiebe schlagen in Bonn immer häufiger zu

Bonn · Taschendiebe nutzen jede Unaufmerksamkeit und bevorzugen Orte, an denen viel los ist. Schon mehr als 700 Mal haben sie in diesem Jahr in Bonn und der Region zugeschlagen. Jetzt aber ist es der Polizei gelungen, drei Diebe aus dem Verkehr zu ziehen. Sie haben in Bad Godesberg gut 50 Mal zugegriffen.

30.09.2023, 11:00 Uhr

Achtet das Opfer nicht auf seine Handtasche, haben Taschendiebe leichtes Spiel. Foto: dpa

Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

