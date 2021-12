Mehrere Tatverdächtige im Visier : Drogen nach Razzien in Bonn sichergestellt

Bonn Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Bonn und Umgebung nach Hinweisen auf Drogen durchsucht. Vor allem in der Altstadt wurden die Einsatzkräfte fündig.

In der Bonner Nordstadt, in der Altstadt, Auerberg und Alfter hat die Polizei aufgrund von Hinweisen mehrere Wohnungen nach Drogen durchsucht. Ein mutmaßlicher Drogendealer soll an den Standorten, an denen weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 31 Jahre wohnen, seine Drogen bezogen haben.