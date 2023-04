Fall am Bonner Landgericht Marihuana-Geruch verrät Drogen-Plantage in Kessenich

Cannabisplantagen werden in der Regel in abseits gelegenen Häusern irgendwo auf dem Land angelegt, wo kaum auffällt, wenn die Gärtner ihrem illegalen Geschäft nachgehen. Dieser Bonner Aufzuchtbetrieb für Drogen aber war anders: Er befand sich auf drei Etagen eines Eckhauses in der Aloys-Schulte-Straße mitten im beschaulichen Kessenich – und blieb deswegen nicht verborgen.