An den Falschen geraten Drogen trieben junge Frau in eine Abwärtsspirale

Der Mutterpass lag während der gesamten Gerichtsverhandlung griffbereit vor der 25-jährigen Angeklagten: Die Schwangerschaft der jungen Frau, die aus der Haft in Handschellen in den Gerichtssaal geführt worden war, spielte im Rahmen des Verfahrens nämlich gleich in mehrfacher Hinsicht eine Rolle.