Vier Haftbefehle vollstreckt : LKA durchsucht 16 Objekte in NRW - auch in Bonn

Am Donnerstag durchsuchte das LKA mehrere Objekte in NRW. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn Am Donnerstag durchsuchte das LKA mit Spezialeinheiten mehrere Objekte in ganz NRW - unter anderem auch in Bonn. Es wurden vier Haftbefehle vollstreckt.



Am Donnerstagmorgen durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamtes NRW im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf 16 Objekte in Bonn, Düsseldorf, Lüdenscheid, Dormagen, Kaarst, Neuss und Mönchengladbach. Das teilte das LKA am Morgen mit. Insgesamt wurden vier Haftbefehle vollstreckt.

Da einige Tatverdächtige gefährlich seien, wurden bei den Durchsuchungen und Festnahmen auch Spezialeinheiten eingesetzt. Die Personen stehen im Verdacht, sich auch an organisierter Falschgeldkriminalität mit Bezügen zu Italien beteiligt zu haben.

Weitere Informationen folgen...

(ga)