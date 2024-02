Zu betrunken für Atemalkoholtest 45-Jähriger fährt in Duisdorf betrunken Fahrrad

Ein 45-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Duisdorf betrunken Fahrrad gefahren. Gegen halb eins Uhr fuhr der Mann laut Polizei aus Richtung Schmittgasser Kirchweg in Richtung Bahnhofstraße. Ein Streifenteam wurde auf den Radfahrer aufmerksam, da dieser ohne Licht unterwegs war.