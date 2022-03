Raub in Bonn-Duisdorf : 27-Jähriger von fünf Männern ausgeraubt und geschlagen

Bonn Fünf Männer sollen am Montagabend einen 27-Jährigen in Bonn-Duisdorf ausgeraubt und verletzt haben, als dieser gerade von einem Supermarkteinkauf zurückkam. Die Polizei sucht die Verdächtigen mit Personenbeschreibungen.

Die Polizei Bonn fahndet nach fünf bislang unbekannten jungen Männern, die am Montagabend einen 27-Jährigen in Bonn-Duisdorf beraubt und verletzt haben sollen. Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige auf dem Rückweg von einem Einkauf in einem Supermarkt Am Burgweiher. Als er gegen 20 Uhr auf dem Weiherpfad in Richtung Bahnhofstraße lief, kamen ihm dunkel gekleidete Männer im geschätzten Alter von 20 Jahren entgegen.