Bonn-Duisdorf : Unbekannter fährt Frau an und begeht Fahrerflucht

Bonn In Bonn hat am Montag ein bisher Unbekannter eine Frau mit Kinderwagen angefahren. Der unbekannte Täter beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Bonn-Duisdorf hat am Montagabend gegen 19 Uhr ein bisher unbekannter Autofahrer eine 30-jährige Frau samt Kinderwagen angefahren. Die Frau war mit dem Kinderwagen und einer Begleiterin auf der Ladestraße in Richtung des Bahnübergangs unterwegs. Ein vorbeifahrender Pkw touchierte die 30-Jährige, als sie den Bahnübergang in Richtung Alfterer Straße überquerte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.