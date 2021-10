Vollsperrung in Bonn-Duisdorf : Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Duisdorf Am Donnerstag hat es in Bonn einen Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gegeben. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr ist es am Donnerstag in Bonn-Duisdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Radfahrer auf dem Fontainengraben aus Richtung Hardthöhe kommend in Richtung Hardtberg unterwegs, als die Autofahrerin, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, in die Justus-Leber-Straße abbiegen wollte.