Zahlen für 2022 veröffentlicht : Zahl der E-Autos in Bonn und der Region nimmt deutlich zu

In Bonn werden immer mehr Elektroautos zugelassen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Bernd Thissen

Bonn/Region In Europa wird heiß über ein angedachtes Aus für Verbrennungsmotoren bis 2035 diskutiert. In Bonn und der Region wären immer weniger Autofahrer davon betroffen. Die Zahl der E-Autos in Bonn und der Region nimmt deutlich zu.



Das faktische Verbrenner-Aus, das die Europäische Union vor wenigen Tagen beschlossen hat, sorgt bei Autoherstellern, Autofahrern und der Bundesregierung für rege Diskussionen. Ab 2035 sollen dann keine Autos mehr zugelassen werden, die Benzin oder Diesel verwenden. Darunter fallen dann auch Hybrid-Autos, wenn sie keinen E-Fuel verwenden.

In Bonn und der Region hat sich schon in den letzten fünf Jahren eine allgemeine Trendwende weg vom Verbrenner und hin zum Elektroauto ergeben. Wie aus nun veröffentlichten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zum Bestand der Autos in Deutschland in 2022 hervorgeht, hat sich allein im vergangenen Jahr die Nummer an zugelassenen E-Autos in Bonn und der Region verdoppelt. In Bonn gab es im vergangenen Jahr rund 1099 zugelassene Elektroautos. Bereits damals waren mehr als doppelt so viele E-Autos im Rhein-Sieg-Kreis zugelassen, dort lag die Zahl bei 2181. In diesem Jahr haben sich die Zahlen dann noch einmal verdoppelt. In Bonn sind somit 2430 E-Autos zugelassen und im Rhein-Sieg-Kreis 4414.

Zwar machen Elektroautos nicht die größte Summe an Wagen aus, die in Bonn und der Region gefahren werden, dennoch entwickeln sich die Zahlen stetig nach oben. Dies wird besonders deutlich, wenn die Entwicklungen der vergangenen fünf Jahre in Betracht gezogen werden. 2017 schlüsselte das KBA erstmals nicht nur nach Benzin, Diesel, Gas und Sonstigen Antriebsarten auf, sondern beleuchtete auch spezifisch die Menge an Elektroautos, die in Deutschland zugelassen wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren in Bonn lediglich 114 Elektroautos zugelassen. Im Rhein-Sieg-Kreis waren es mit 164 E-Autos unwesentlich mehr.

Weniger Autos in Bonn

Generell scheint der Trend in Bonn eher weg zu gehen von Autos als Fortbewegungsmittel. Waren im vergangenen Jahr noch 175.805 Autos in der Bundesstadt zugelassen, sind es in diesem Jahr mit 174.763 Autos einige weniger. Auch bei benzin- und dieselbetriebenen Autos zeichnet sich eine Trendwende nach unten ab. 2021 waren in Bonn noch 104.792 Benziner angemeldet. In diesem Jahr sank diese Zahl leicht auf 103.632. Auch die Diesel-Fahrer wurden signifikant weniger. Fuhren im vergangenen Jahr noch 61.949 dieselbetriebene Wagen durch Bonn, sind es in diesem Jahr rund 4000 Autos weniger.

Zwar kann für den Rhein-Sieg-Kreis kein Trend gegen das Auto insgesamt gelesen werden, da dort in diesem Jahr rund Tausend Autos mehr zugelassen wurden als noch im vergangenen. Dennoch scheinen auch hier die benzin- und dieselbetriebenen Wagen an Bedeutung zu verlieren. Während 2021 noch 253.226 Benziner im Rhein-Sieg-Kreis zugelassen waren, sind es im diesem Jahr nur noch 249.542 und somit über 3000 Fahrzeuge weniger. Auch bei Diesel-Motoren sind die Zahlen in diesem Jahr von 105.913 auf 103.734 gesunken.

Neben den Elektroautos gibt es im Rhein-Sieg-Kreis aber noch einen weiteren, klaren Gewinner: die Hybrid-Autos. Hier hat sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge beinahe verdoppelt. Von 7475 zugelassenen Hybrid-Fahrzeugen im Jahre 2021, sind sie in diesem Jahr auf 12229 angestiegen.