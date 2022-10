Verfolgungsjagd in Bonn : Mutmaßlicher Drogendealer flieht auf E-Scooter vor der Polizei

Bonn Ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters hat am Mittwochabend in der Bonner Innenstadt versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Dabei verursachte er beinahe einen Unfall.

Ein Fahrer eines E-Scooters hat am Mittwochabend in der Bonner Innenstadt versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte des Verkehrsdienstes gegen 17.55 Uhr auf den 21-jährigen Fahrer aufmerksam, als er auf dem Belderberg in Fahrtrichtung Bertha-von-Suttner-Platz fuhr. Sie entschieden sich, ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten. Der 21-Jährige reagierte nicht auf Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr weiter. Er fuhr über eine rote Ampel an der Kreuzung zum Bertha-von-Suttner-Platz und setzte seine, so die Polizei, „rücksichtslose Fahrt“ unter anderem auch über den Gehweg fort, auf dem er mehreren Fußgängern ausweichen musste. Als der 21-Jährige plötzlich und unvermittelt wieder auf die Fahrbahn fuhr, konnte ein Autofahrer einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, so die Polizei weiter.