Polizei sucht nach Zeugen : E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall in Bonn

Die Bonner Polizei ermittelt, nachdem ein toter Mann neben einem E-Scooter entdeckt wurde. (Symbolfoto) Foto: Christoph Soeder

Update Bonn Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag an der Römerstraße in Bonn-Castell verunglückt und tödlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.



Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag an der Römerstraße in Bonn-Castell mit einem E-Scooter tödlich verunglückt. Die Umstände seien noch unklar, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Ein Taxifahrer hatte die Polizei um 1.36 Uhr über den Mann informiert, der augenscheinlich schwer verletzt, aber noch ansprechbar sei. Der Taxifahrer blieb bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter beim Verletzten, der zwischenzeitlich in Ohnmacht gefallen war. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Nach ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 20-Jährige mit dem E-Scooter die Römerstraße in Richtung Graurheindorf befahren hatte. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er in Höhe der Einmündung Nordstraße zu Boden und erlitt die tödlichen Verletzungen.

Die Polizei befragte den Taxifahrer, der keine Angaben zu dem eigentlichen Unfallhergang machen konnte. Der Mann gab der Polizei zufolge an, dass neben ihm noch ein weiteres Auto an der Unfallstelle angehalten habe. Zwei Männer seien ausgestiegen und hätten ihm bei der Betreuung des Verletzten zunächst geholfen. Bei Eintreffen der Polizei waren sie nicht mehr vor Ort. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen 1.20 Uhr und 1.36 Uhr einen E-Scooter-Fahrer oder den Unfall gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 oder per Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)