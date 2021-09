Hofgarten in Bonn : E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin schwer und flüchtet

Hofgarten in Bonn

Bonn Ein E-Scooter-Fahrer hat am Samstag eine 55-jährige Fußgängerin angefahren und ist vom Unfallort geflohen. Die Polizei stellte den 15-Jährigen kurze Zeit später.

Am Samstagabend gegen 20.55 Uhr hat ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer und seine Begleitung eine Fußgängerin verletzt und ist danach vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, ging die 55-Jährige mit ihrem Hund im Hofgarten spazieren. Als sie diesen in Richtung Kaiserplatz verlassen wollte, erfasste sie ein E-Scooter, sodass die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Zur weiteren Behandlung wurden die Frau in ein Krankenhaus gebracht.