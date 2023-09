Ehepaar aus Bonn Langes Warten auf den Behinderten-Parkausweis

Das ist wohl bei Maria Lahn und ihrem Mann der Fall. Dass sie so lange auf Informationen warten musste und noch muss, das versteht sie nicht. Nachdem sie auf den ersten Antrag keine Antwort erhalten und telefonisch im Amt niemanden erreicht habe, habe sie nach knapp zwei Monaten einen zweiten persönlich eingeworfen, in knallgelbem Umschlag. Erst darauf folgte eine Rückmeldung. Mehrmals in der Woche muss sie mit ihm zu Neurologen, Orthopäden und anderen Ärzten oder zur Physiotherapie. Dann lässt sie ihn entweder dort raus und sucht einen Parkplatz, was nach eigener Aussage bis zu 20 Minuten dauern kann. Oder sie legt besagten Zettel in die Windschutzscheibe. „Erstaunlicherweise habe ich bis jetzt kein Knöllchen bekommen“, sagt sie.