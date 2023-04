„Winterschlaf“ beendet Ein Teil der Brunnen in Bonn wird zu Ostern wieder gestartet

Angeschaltet werden sie zuerst an den innerstädtischen Orten wie zum Beispiel am Bottlerplatz, Kaiserplatz, Markt und Sterntor. Auch der Martinsbrunnen gehöre dazu. Abhängig vom Aufwand der Instandsetzung können nach Ostern dann weitere Wasserspiele in Betrieb genommen werden, so die Stadt weiter - beispielsweise am Godesberger Theaterplatz, am Stifts- und Chlodwigplatz, am Beueler Bahnhof und Rheinufer sowie im Japanischen Garten in der Rheinaue.