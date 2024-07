Von Bewohnerin überrascht Einbrecher schlägt 84-Jährige in Friesdorf nieder

Ein unbekannter Mann soll eine 84-jährige Frau bei einem Wohnungseinbruch in der Straße In der Kumme in Bonn-Friesdorf in der Nacht zu Dienstag zu Boden geschlagen haben. Wie Polizei berichtet gelangte der Unbekannte gegen 1.30 Uhr durch eine unverschlossene Terrassentüre ins Hausinnere, wo er im Flur einen Schrank durchsuchte.