In der Breite Straße Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Bonner Mehrparteienhaus

Unbekannte sind am Donnerstag in in ein Mehrparteienhaus an der Breite Straße in der Bonner Altstadt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 19 Uhr gelangten sie nach Angaben der Bonner Polizei auf bislang ungeklärtem Weg in das Haus und hebelten eine Wohnungstüre auf. Dort durchwühlten die Einbrecher die Räume und flüchteten unbemerkt mit erbeutetem Schmuck und Bargeld vom Tatort.