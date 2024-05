Festnahme in Bonn Einbrecher verletzt sich nach Sturz von Balkon

Der 24-Jährige hatte sich am frühen Mittwochmorgen Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brüdergasse verschafft. Ein Bewohner der Wohngemeinschaft wurde durch den Krach, den der Einbrecher verursachte, aufmerksam. Der Tatverdächtige wollte aus der WG fliehen, stieg über das Küchenfenster auf einen angrenzenden Balkon in der ersten Etage und bedrohte den Bewohner mit dem Küchenmesser aus der WG. Er verlor die Kontrolle und stürzte ab.