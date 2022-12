Einbruch in der Bonner Innenstadt : Diebe zerstören Glastür und stehlen Smartphones aus Geschäft

In ein Geschäft an der Remigiusstraße ist eingebrochen worden. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In ein Geschäft in der Bonner Innenstadt ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Drei Männer sollen die Glastür zerstört und Smartphones gestohlen haben. Die Polizei ermittelt.



Drei noch unbekannte Männer sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Geschäft in der Bonner Innenstadt eingebrochen und haben mehrere Smartphones gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Täter gegen 2.45 Uhr die Glastür eines Ladenlokals in der Remigiusstraße mit einem Nothammer. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter mehrere Mobiltelefone aus den Auflagen gestohlen.

Nach Zeugenangaben flüchteten die drei Männer mit FFP2-Masken anschließend in Richtung Münsterplatz. Zwei der Männer sollen eine Daunenjacke getragen haben. Auf einer Jogginghose stand auf dem linken Bein die Aufschrift „Michael Kors“.