Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in Handyladen in Bonn ein

Unbekannte brechen in Handyladen in Bonn ein

Bonn Nach einem Einbruch ist ein Zeuge am Sonntagmorgen auf die Alarmanlage eines Handyladens in der Bonner Innenstadt aufmerksam geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in einen Handyladen in der Bonner Innenstadt eingebrochen. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr war ein Zeuge auf die Alarmanlage des Geschäfts am Bonner Markt aufmerksam geworden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die eintreffende Polizei stellte fest, dass die gläserne Zugangstür eingeschlagen wurde.