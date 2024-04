Optikergeschäft in Bonn Einbrecher stehlen Brillen im Wert von mehr als 100.000 Euro

In ein Optikergeschäft am Belderberg in Bonn ist erneut eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Täter am Wochenende Brillen und Brillengestelle im Wert von mehr als 100.000 Euro. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, eine Tür gewaltsam auf und gelangten so in das Geschäft. Mit den gestohlenen Brillen entkamen sie schließlich unerkannt.