Parken in der Innenstadt : Einfahrt der Friedensplatzgarage in Bonn gesperrt

Bonn Wegen der andauernden Sanierung der Friedensplatzgarage ist derzeit die Einfahrt an der Ecke Oxfordstraße und Sterntorbrücke gesperrt. Wer rein will, muss einen U-Turn fahren.

Die Sanierungsarbeiten in der Friedensplatzgarage dauern an. Jetzt ist dies auch noch einmal von außen zu bemerken, denn die Einfahrt an der Oxfordstraße neben dem Café Spitz ist gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten, 100 Meter weiter einen U-Turn zu machen, um zur Einfahrt am Landgericht zu gelangen. Da es jetzt nach den Ferien im Berufsverkehr wieder voller wird, ist der Spurwechsel nicht immer so leicht.