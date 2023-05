Geschäfte am Bonner Hauptbahnhof So geht es weiter mit dem Leerstand in der Maximilianpassage

Seit Juli vergangenen Jahres ist das Untergeschoss des Maximiliancenters in Bonn wieder geöffnet. Nach einem Unwetter am 20. Juni 2021 war zunächst das gesamte Einkaufszentrum wegen Überflutungsschäden geschlossen worden. Nach dieser langen Sperrung sind die meisten Anbieter zurück in ihre Geschäfte gekommen. Doch ein Spaziergang durch die Passage zeigt: Einige Ladenflächen stehen leer.