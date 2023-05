So gesehen Warum Tütendepots in Bonn eine gute Idee wären

Es wird ja viel über Verkehrswende und Co. diskutiert und lamentiert. Da sind auf der einen Seite die Autofahrer, auf der anderen Seite die Radfahrer sowie Bus- und Bahnfahrgäste. Fußgänger kommen auch schon mal in den Debatten vor, allerdings gefühlt relativ selten. Dabei sind wir in der Bonner City überwiegend zu Fuß unterwegs. Autos stehen in den Parkgaragen, die Räder sind an den Radabstellanlagen (davon bitte gerne mehr!) angekettet und Busse und Bahnen bereits zu den nächsten Haltestellen unterwegs. Allerdings: Was Radfahrer und ÖPNV-Nutzer verbindet, ist nicht nur die Wahl des sicherlich umweltfreundlicheren Verkehrsmittels, sondern auch die Tatsache, dass sie nach den Einkäufen schwerer zu tragen haben als die Kunden, die mit dem eigenen Fahrzeug in die Stadt fahren. Letztere können ihre Tüten und Taschen im Auto verstauen, bevor es in den nächsten Laden oder ins Café geht. Alle anderen schleppen die Einkäufe mit sich herum, weil es kaum Möglichkeiten gibt, sie irgendwo zu deponieren.