Nach Festnahme am Frankenbad : Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren gegen Polizisten ein

Festnahme in Bonn : Erklärung in eigener Sache zum Polizeieinsatz am Frankenbad Unsere Berichterstattung über eine Festnahme am Frankbad hat diese Woche Kritik bei der Bonner Polizeibehörde, den Polizeigewerkschaften und vielen GA-Lesern ausgelöst. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie die Staatsanwaltschaft den Fall strafrechtlich bewertet, möchten wir eine Erklärung in eigener Sache abgeben.