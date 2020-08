Abgespeckte Begrüßungszeremonie : Einschulung der Bonner Erstklässler fällt dieses Jahr kleiner aus

Bonn Für die Bonner Erstklässler ist diesmal vieles anders. Das Begrüßungslied für die i-Dötzchen fällt zu Einschulung aus. Die Schuleingangsuntersuchungen werden jetzt nachgeholt.

Ida ist wahnsinnig aufgeregt. Die sechsjährige Tochter von Andrea und Tobias Hillebrand kann es kaum noch abwarten, bis sie mit ihren Eltern nächsten Donnerstag zum ersten Mal zur Schule gehen wird. Die Einschulung ist ein neuer Lebensabschnitt, deshalb soll der Beginn für die Kinder auch so schön wie möglich ausfallen. Dazu gehört für viele Grundschulen meistens ein feierlicher Gottesdienst und ein kleines Bühnenprogramm der älteren Kinder in der Aula oder Turnhalle. Doch in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders.

„Die Einschulung der Erstklässler fällt dieses Mal an den Schulen wohl etwas nüchterner aus“, bedauert Idas Vater, der selbst die Karlschule in der Nordstadt leitet. Dort wird sein Stellvertreter die Zeremonie für die Erstklässler übernehmen, da Tobias Hillebrand wegen der Einschulung der eigenen Tochter verhindert ist. „Aber ich bin natürlich in die Vorbereitungen eingebunden“, sagt Hillebrand.

Eltern müssen draußen warten

Hanspeter Wollenweber leitet die Münsterschule am Maarflach nahe dem Hofgarten und wird nächsten Donnerstag gut 50 Erstklässler in Empfang nehmen. „Wir haben das große Glück, dass wir die Kreuzkirche in der Nähe haben und sie für die Einschulungsfeier auch nutzen dürfen“, erzählt er. Die evangelische Kirche am Kaiserplatz ist mit mehr als 1000 Sitzplätzen das größte christliche Gotteshaus in Bonn. Deshalb dürfen nach den Corona-Regeln rund 200 Personen dort zur Einschulung zusammenkommen. Nach der ökumenischen Feier geht es auch für die Münsterschülerinnen und -schüler ohne weiteres Programm in die Schule. Die Besonderheit ist: Die Münsterschule unterrichtet jahrgangsübergreifend, neue erste Klassen gibt es damit nicht. „Die Erstklässler werden jeweils von den Kindern ihrer Patenklasse in der Kirche abgeholt und in die Schule geleitet, wo der erste Unterricht stattfindet“, erklärt Wollenweber. Während die Kinder in der Schule sind, müssen die Eltern draußen warten. „Der Hofgarten bietet sich ja für einen Spaziergang an.“