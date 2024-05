Einweihung der Frauenorte in NRW Bonn erzählt die Geschichten seiner Frauen

Es geht um Maria von Linden, die 1910 als erste Frau in Deutschland zur Professorin ernannt wurde. 34 Jahre lang forschte sie an der Universität Bonn als Parasitologin und Zoologin. „Sie wurde allerdings nie gleichberechtigtes Mitglied der Universität“, sagte Gera Kessler vom Haus der FrauenGeschichte in Bonn, das in den vergangenen Jahren über 60 Lebensgeschichten von Bonner Frauen aufgearbeitet und veröffentlicht hat. Darunter auch die der gewürdigten Frauen.