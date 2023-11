Bonn on Ice Die Eisbahn am Stadtgarten hat wieder eröffnet

Die Eisbahn öffnet bis Sonntag, 14. Januar, sonntags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, an den Freitagen und Samstagen von 10 bis 22 Uhr. Besondere Öffnungszeiten gibt es an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel: An Heiligabend ist Bonn on Ice von 10 bis 16 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 12 bis 21 Uhr, an Silvester kann man von 10 bis 18 Uhr eislaufen und an Neujahr von 12 bis 21 Uhr.