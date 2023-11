Start am Donnerstag In Bonn gibt es dieses Jahr wieder eine Eisbahn

Bonn · Bonn on Ice wird es in diesem Jahr wieder geben. Die überdachte Eisbahn steht im Stadtgarten und eröffnet am 16. November. Das Vergnügen wird allerdings teurer.

14.11.2023 , 13:54 Uhr

In blaues Licht getaucht sind diese beiden Besucher der Eisbahn. Foto: Benjamin Westhoff

Von Stefan Knopp

