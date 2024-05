Blut, Spritzen, Schmutz Ekel-WC am Bonner Hauptbahnhof schreckt Reisende und DB-Mitarbeiter ab

Geht es um die Bewertung von Bahnhöfen im Internet, kommt der Bonner Hauptbahnhof oftmals nicht gut weg. Die Kritik reicht von Kritik an mangelnder Sauberkeit über Uringestank bis hin zu Taubenkot und verwahrloste Ecken. Anders der im März vom Zweckverband Go.Rheinland vorgestellte Stationsbericht für das vergangene Jahr: Darin wurden 189 Bahnhöfe unter anderem hinsichtlich der Merkmale Sauberkeit, Wetterschutz und Zustand der Sitzgelegenheiten, Abfallbehältern und Vitrinen untersucht. Der Bonner Hauptbahnhof schneidet in dem Bericht gut ab und erreicht die beste Kategorie „akzeptabel“. Doch offensichtlich hat man bei der Bewertung den Zustand der WC-Anlage am Bahnhof außer Acht gelassen, meint ein Bahnhofsmitarbeiter. Dort sehe es nämlich meistens schmutzig und ekelig aus, berichtet er dem GA.