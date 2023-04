Kritik an Anmeldesystem Bonner Eltern kämpfen um Schulplatz für ihren Sohn

Das Los, keinen Platz für sein Kind an der Wunschschule bekommen zu haben, teilen sich in Bonn offensichtlich mehr Eltern, als man denkt. Erst kürzlich berichtete der GA über Familie Smith aus Kessenich, die immer noch einen Schulplatz für ihren Sohn Leo sucht. Jetzt meldete sich Maria Diaconu aus Bonn-Castell. Ihr Sohn Andrei muss zum neuen Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln. Die Eltern meldeten ihn am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMA) in der Weststadt an. Doch wie Leo hatte auch Andrei Pech: Er ging beim Losverfahren leer aus. Jetzt bleibt nur noch das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bad Godesberg, erfuhren die Eltern zu ihrem Schrecken.