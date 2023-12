Die beliebtesten Spiele in Bonn Das kaufen Eltern ihren Kindern zu Weihnachten

Der „Puppenkönig“ in der Gangolfstraße hat sich nach einem Umbau auf Playmobil spezialisiert. Zu ihm kommen zur Weihnachtszeit die Kunden für die Klassiker: „Nach wie vor sind Prinzessinnen und Ritter sehr beliebt, das war schon immer so und wird es auch bleiben“, sagt Inhaber Alexander Jentsch. Playmobil-Produkte, die thematisch zu einem Disney-Film passen, kommen zwar immer wieder auf den Markt und erfreuen sich zwischenzeitlicher Beliebtheit, aber die Klassiker seien am Ende die Sieger. „Mit ihnen kann mehr gespielt und weitere Teile erworben werden. Die Serien werden immer wieder erweitert, sodass es immer was Neues gibt“, so Jentsch.