Fachkräftemangel Bonner Eltern organisieren Betreuung nach Kita-Kürzung selbst

Immer wieder Notbetreuung, und dann ein Brief der Stadt Anfang März, dass in der Kita im Park in der Nordstadt die Betreuungszeit für alle Kinder auf 35 Wochenstunden reduziert wird. Der Frust ist groß, aber einige Eltern wollen eine Lösung finden: Bei einem Picknick haben sie vor Kurzem einen Plan geschmiedet, wie sie ihre Kinder nach der Schließung der Kita um 14.30 Uhr gemeinschaftlich betreuen können. „Wir haben auch Alleinerziehende Eltern. Eine Mutter hat einen Laden. Den kann sie nicht um 14.30 Uhr zu machen“, sagt Elternbeirat Sören Wallrodt, der auch im Förderverein der Kita ist. „Ich habe auch mit einer HNO-Ärztin gesprochen, die sich nun fragt, wie sie das mit ihrer Praxis macht.“ Gerade für solche Härtefälle sei eine Lösung wichtig. „Da hängen Existenzen dran“, sagt der Bonner.