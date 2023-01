Fehlende Betreuung : Bonner Eltern planen Demonstration wegen Kita-Situation

Zu wenig Erzieherinnen : Stadt Bonn will Betreuungszeiten in Kitas kürzen Die Situation in den Kindertagesstätten verschärft sich immer mehr, warnt die Stadtverwaltung. In einigen ihrer Kitas will sie deshalb die Betreuungszeit von 45 auf 35 Stunden reduzieren. Doch es regt sich Widerstand.