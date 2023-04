Schwierige Betreuungssituation Warum Bonner Familien lange auf einen OGS-Platz warten

Frida geht schon in die zweite Klasse der Matthias-Claudius-Grundschule in Endenich. Und immer noch hat die Siebenjährige keinen Betreuungsplatz an der Offenen Ganztagsschule (OGS). Dabei würde das Mädchen nachmittags nach dem Unterricht so gerne mit ihren Freunden auf dem Schulhof spielen. Ein Riesenproblem ist der fehlende OGS-Platz auch für ihre Eltern, denn beide sind berufstätig.