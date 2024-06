Kommt nach den Schotten die nächste Fan-Welle? Auf der Suche nach den englischen Fans in Bonn

Es ist EM-Stimmung in Bonn. Die Bierbänke und Sitzplätze vor den zahlreichen aufgebauten Flachbildschirmen in der Altstadt und Innenstadt sind beinahe restlos belegt. Und das trotz des wenig mitreißenden Spiels Belgien gegen Rumänien an diesem Samstagabend. Fans der beiden Mannschaften sucht man unter den Bonnern vergeblich. Dafür tummeln sich noch immer einige schottische Trikots in der Stadt. Die hatten ihr zweites Gruppenspiel am Mittwoch in Köln, wo am Dienstag auch die englische Nationalelf gegen Slowenien spielt. Fans der Three Lions sind bislang in Bonn jedoch kaum zu finden.