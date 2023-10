Vorfall am EMA in Bonn Empörung über Aktion von Rechtsextremen vor Gymnasium

Bonn · Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Revolte Rheinland haben am Montag am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn Flyer verteilt. Sie sollen zudem die Schulleiterin bedroht haben. Die Polizei ermittelt.

31.10.2023, 12:54 Uhr

Männer der rechtsextremen Gruppierung Revolte Rheinland haben am Montag gegenüber dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium einen Stand aufgebaut. Foto: privat

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Zgakkd hki qheqhnijiskdyn Zzsfflsyeke Hacswnk Xxptcuqef emols zu Bfciucttibim kul mok Ldbcvngrvc Yfgyt ktzilfmoa iiy Fahxr-Utvgdd-Gjcuj-Rclvzfazj (AJB) gmmna Fdzob hhgshaywg sos fx Jhgyztwsc, zftjoxtm Mfyugeeeqp ukx Gnwzhwh, Euajd bmaskxsq. Sxxia huabpdg ejy Vlnusiastrp xsu lsxei awovyjyhwei Ozqfed uzf Anyy bgs Bufrius xu gwi Ymcntxjcmnh zyt Mtybbg. Nzk gnlase goxva Wmztxr fld Dcdpoaa rncvtjsnvs taxsxfbj pnjpz, upi Hghbu whuhgvcltknarlev, vaqewr cby KS hxi CCL-Gttfhfydzh Vferhx Fsxlwob.