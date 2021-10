Verkehrsplanung in Endenich : Anlieger fordern Umwandlung der Alfred-Bucherer-Straße in Fahrradstraße

Ortstermin von Politik und Verwaltung: Was die Einrichtung einer Fahrradstraße anging, waren die Teilnehmer geteilter Meinung. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Über Raser, mangelnde Sicherheit für Fußgänger und Parkprobleme klagen Anwohner der Alfred-Bucherer-Straße in einem Bürgerantrag. Die Mitglieder der Bezirksvertretung haben sich die Situation vor Ort angesehen.

Die Bezirksvertretung Bonn wird sich an diesem Dienstag mit einem Bürgerantrag beschäftigen, der unter anderem die Umwandlung der Alfred-Bucherer-Straße in eine Fahrradstraße zum Inhalt hat. Politiker des Bezirksgremiums trafen sich jetzt mit Mitarbeitern des Planungsamtes vor Ort. Dort ging es auch um die Parkprobleme in dieser Straße.

Hohe Verkehrsbelastung in der Straße

In dem Bürgerantrag klagen Anwohner darüber, dass in ihrer Straße eine hohe Verkehrsbelastung herrsche und oft gerast werde. Der morgendliche Schulweg sei für die Kinder gefährlich, da Autofahrer oftmals am Zebrastreifen nicht anhielten und zudem im Begegnungsverkehr zu nahe am Bürgersteig vorbeifahren würden. Obendrein verursachten Busse und Lastwagen Lärm und Dreck, nicht zuletzt sei die Straße in einem schlechten Zustand.

Teilweise Umwandlung in eine Fahrradstraße gefordert

Die Bürgerinnen und Bürger fordern deshalb die Umwandlung der Alfred-Bucherer-Straße im Abschnitt zwischen Frongasse und Endenicher Allee in eine Fahrradstraße. Zudem soll ein Parkplatzmanagement dafür sorgen, dass die Parkplätze in erster Linie Anwohnern zur Verfügung stehen und unter anderem nicht abends etwa durch Besucher der Endenicher Kulturmeile blockiert werden. Auch sollen die Fußgängerüberwege und das eigentlich geltende Limit von Tempo 30 besser gekennzeichnet werden. Last but not least fordern die Anwohner, die Stadt solle die Bürgersteige mit Pollern versehen, um Fußgänger besser vor den Autos zu schützen.

Vor-Ort-Termin mit Stadt und Politik

Die beiden Vertreter der Stadt Bonn, Frank Jankowiak und Christina Welt, diskutierten mit Paul Brückner (Grüne), Arno Hospes und Jonas Henges (beide CDU), Arndt Schönowsky (Linke), Elmar Conrads-Hassel (FDP), Brigitta Poppe-Reiners (Rhein-Grün) sowie Thomas Fahrenholtz (parteilos) über alle Punkte. Dabei stellte sich heraus, dass in Höhe der Hausnummern 30 und 32 längst ein Parkverbot beschlossen worden, aber noch nicht umgesetzt worden ist. Durch die dort parkenden Fahrzeuge kann der Begegnungsverkehr nicht aneinander vorbeifließen, Probleme gibt es dadurch vor allem für die Buslinie.

Politik ist bei Umwandlung in eine Fahrradstraße geteilter Meinung

Geteilter Meinung sind die Kommunalpolitiker zur Frage der Umwandlung in eine Fahrradstraße. „Das muss man hier genau abwägen“, meinte Jankowiak, da in dieser Straße mehrere Buslinien unterwegs seien und eine Fahrradstraße sich kontraproduktiv auswirken könnte. Poppe-Reiners dagegen sieht keinen Widerspruch, da schließlich auch die Busse an dieser Stelle gehalten seien, nicht schneller als Tempo zu fahren.

„Wir werden alles tun, was dem Radverkehr gut tut“, versprach Christina Welt, beim Planungsamt für alles rund um den Fahrradverkehr zuständig. Sie wies daraufhin, dass die Stadt die Umwandlung des Wiesenwegs in eine Fahrradstraße prüfe und die Umsetzung erfolgen könne, sobald die Sanierung der Endenicher Allee abgeschlossen sei. Auch bei der Brahmsstraße, als Parallelstraße zum Wiesenweg ebenfalls eine von Radfahrern stark frequentierte Route, werde man sich die Möglichkeit einer Fahrradstraße anschauen. „Wir müssen nur achtgeben, dass sich der Effekt nicht abnutzt, weil es nachher zu viele Fahrradstraßen hier gibt“, meinte Hospes.

