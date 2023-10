Einsatz an der Siemensstraße Boxclub in Bonn-Endenich brennt aus

In Bonn-Endenich hat es am frühen Mittwochmorgen in einem Boxclub an der Siemensstraße gebrannt. Die Feuerwehr war nach der Alarmierung gegen 5 Uhr zunächst zur falschen Adresse gefahren, da zwei Anrufer ihnen die falsche Adresse genannt hatten. Ein Passant konnte sie dann aber schnell zum Brandort führen. Nach Angaben von Lars Eschmann, Einsatzleiter der Feuerwehr, stand das Erdgeschoss des „Kamikaze Gym Bonn“ in Vollbrand. Außerdem konnte eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss festgestellt werden. Die Einsatzkräfte waren unter schwerem Atemschutz im Einsatz.