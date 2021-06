Bonn-Endenich : Linienbus streift Auto und sorgt für Stau in der Frongasse

Linienbus streift Auto und sorgt für Stau in der Frongasse

In Endenich hat ein Bus einen Pkw gestreift. Foto: Lisa Inhoffen

Endenich In Endenich kommt es zu einer Verkehrsbehinderungen rund um die Frongasse. Grund dafür sind ein liegengebliebener Linienbus der Stadtwerke Bonn und dessen Abschlepp-Bus.

Ein liegengebliebener Linienbus der Stadtwerke Bonn hat am Mittwochabend für Stau mitten in Endenich gesorgt. Laut SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz war der Bus gegen 19.45 Uhr wegen starken Luftverlusts in den Reifen stehengeblieben.