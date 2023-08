Staatsschutz ermittelt Hauswand in Endenich mit „Hammer und Sichel“-Symbol besprüht

Bonn · An eine Hausfassade in Bonn-Endenich ist am Mittwochabend mit roter Farbe unter anderem das Symbol „Hammer und Sichel“ besprüht worden. Verdächtigt sich drei Jugendliche, der Staatsschutz ermittelt.

31.08.2023, 10:10 Uhr

Das Symbol „Hammer und Sichel“ ist auf eine Hauswand in Endenich besprüht worden. (Symbolfoto) Foto: Fly Of Swallow - stock.adobe.com/Adobe





Von Chantal Dötsch