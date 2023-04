Fahrraddemo durch Endenich Kidical Mass kehrt aus der Winterpause zurück

Um für eine fahrradfreundliche Infrastruktur zu demonstrieren, in der sich Kinder mit Laufrad genau wie ältere Menschen mit Rollator sicher selbstständig bewegen können, kehrte am Samstag die Fahrraddemo „Kidical Mass“ zurück. Im Vorfeld rechneten die Veranstalter mit etwa 150 jungen und erwachsenen Teilnehmern am Startpunkt - dem Campus Poppelsdorf. Von dort aus führte die Demo mit dem Fahrrad auf von der Polizei abgesicherten Straßen durch Endenich.