Wohnungsbrand in Endenich Junger Mann erleidet schwere Brandverletzungen bei Feuer

Ein junger Mann ist am Sonntagmittag bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Endenich schwer verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr war die Feuerwehr zu dem Feuer in der Appartementwohnung in einem Hinterhaus eines Altbaus an der Endenicher Straße gerufen worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen den Feuerwehrleuten förmlich entgegen, teilte Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn, dem GA vor Ort mit.