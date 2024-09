Vorfall in Bonn-Endenich Polizei sucht Zeugen: Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall

Die Bonner Polizei wurde am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht gerufen. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann auf der Linksabbiegerspur des Hermann-Wanderleb-Rings an der Kreuzung Erich-Hoffmann-Straße in Fahrtrichtung Endenich auf das verkehrsbedingt wartende Auto eines 46-Jährigen auf.